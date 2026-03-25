В Иране изучали возможность переговоров в Пакистане с представителями США

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Власти Ирана рассматривали возможность согласиться на переговоры с США в Исламабаде для изучения американских предложений по решению конфликта, но позднее дали отрицательный ответ на предложения США, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на иранские источники.

"В частных беседах иранские официальные лица накануне вечером заявляли, что Тегеран обдумывает вариант со встречей с переговорщиками США в Исламабаде (Пакистан) на следующей неделе, чтобы обсудить предложение американского президента Дональда Трампа. Но Иран не примет временное прекращение огня", - информирует издание.

Собеседники NYT пояснили, что Тегеран не желает кратковременной паузы в боевых действиях, которую, по мнению иранских властей, США и Израиль могут использовать для перегруппировки перед продолжением ударов.

Однако, напоминает NYT, в среду высокопоставленный иранский представитель сферы политики и безопасности заявил телеканалу Press TV, что Иран дал отрицательный ответ на предложения США, касающиеся окончания конфликта в регионе.

По словам чиновника, Иран не позволит Трампу диктовать сроки окончания войны и будет готов прекратить войну тогда, когда будут удовлетворены пять требований Тегерана: прекращение агрессии, обеспечение гарантий того, что война не повторится, выплата репараций и компенсаций за нанесенный ущерб, завершение войны на всех фронтах и всеми сторонами в регионе и международное признание суверенного права Ирана контролировать Ормузский пролив.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });