Мексика не будет отказываться от сотрудничества с Кубой в сфере медицины

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Мексика не намерена прекращать сотрудничество с Кубой в сфере медицины, заявила в среду президент Мексики Клаудиа Шейнбаум.

"У нас очень хорошая договоренность, и они нам помогают сильно. Речь идет о двустороннем взаимовыгодном соглашении", - приводит ее слова агентство EFE.

Шейнбаум напомнила, что кубинские медики оказали Мексике ключевую помощь в период пандемии COVID-19, и они до сих пор работают в отдаленных местностях, где не хватает медицинского персонала.

Она подчеркнула, что кубинские специалисты получают легальную зарплату, опровергнув утверждения о том, что они якобы работают по нелегальным схемам.

Высказывания мексиканского президента прозвучали в то время, когда в последнее время под давлением со стороны США несколько стран Латинской Америки отказались от помощи кубинских медиков.