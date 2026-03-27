Президент Кубы заявил об исчезновении двух мексиканских судов с гуманитарной помощью

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил обеспокоенность в связи с тем, что два судна из гуманитарного конвоя "Наша Америка" вовремя не достигли острова и пропали в Карибском море, передает EFE.

"Мы выражаем особую обеспокоенность в связи с исчезновением двух мексиканских судов с грузом гуманитарной помощи для Кубы в составе конвоя "Наша Америка"", - сказал он.

Эти суда отошли 21 марта от юго-восточного побережья Мексики в направлении Кубы, однако с некоторых пор связь с ними пропала.

Управление по морским дела Мексики накануне также сообщило, что задействовало план по поиску и спасению этих двух судов.

Суда должны были прибыть на Кубу 24-25 марта.