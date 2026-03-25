В CENTCOM опровергли сообщение о сбитом Ираном истребителе F/A-18

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в среду опровергло сообщение о том, что иранские средства ПВО сбили американский истребитель F/A-18.

Американские военные назвали эти сведения "ложью". "Иран не сбивал американские истребители", - говорится в сообщении CENTCOM.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что американский истребитель F/A-18 был подбит над городом Чахабар, который расположен на берегу Оманского залива, с помощью нового зенитного ракетного комплекса и упал в Индийский океан.

В воскресенье командование CENTCOM также опровергло информацию о том, что иранские ПВО перехватили американский истребитель F-15E.

"В ходе операции "Эпическая ярость" американские войска совершили более 8 тыс. боевых вылетов. Иран не сбил ни одного американского истребителя", - заявили в воскресенье в CENTCOM.