На западе Казахстана снова нашли обломки БПЛА

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Полиция Западно-Казахстанской области (ЗКО) начала проверку по факту обнаружения обломков БПЛА в Акжайкском районе, сообщили "Интерфаксу" в областном Департаменте полиции.

"Департамент полиции Западно-Казахстанской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Акжайкском районе", - сказал собеседник агентства.

Обломки нашли "вне территории населенного пункта"..

В соцсетях распространяются фотографии якобы с места обнаружения обломков БПЛА близ села Карауылтобе.

Обломки БПЛА находят на западе Казахстана не первый раз, такое бывало в феврале и марте 2025 года. Тогда в Минобороны Казахстана заявляли, что более 90% БПЛА, найденных на территории Западно-Казахстанской области, находились "в пределах границ испытательного полигона летного испытательного центра России". В октябре 2025 же года Минобороны Казахстана заявило об усилении контроля за воздушным пространством страны после очередного обнаружения на территории ЗКО обломков взорвавшегося беспилотника, а также сообщило, что проводит консультации с иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать БПЛА.

На территории Казахстана действуют три испытательных полигона, переданные в аренду России. В частности, на территориях Западно-Казахстанской и Атырауской области - 929 Государственный летно-испытательный центр.

