Поиск

Лукашенко провел переговоры с Ким Чен Ыном

Александр Лукашенко и Ким Чен Ын на церемонии официальной встречи на площади имени Ким Ир Сена
Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с председателем КНДРКим Чен Ыном, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

"В современных реалиях глобальной трансформации, когда сильными мира сего открыто игнорируются и нарушаются нормы международного права, независимым странам необходимо взаимодействовать более тесно, консолидировать усилия, направленные на защиту своего суверенитета и улучшение благосостояния наших граждан", - сказал Лукашенко, оценивая схожесть Белоруссии и КНДР во многих вопросах.

"Мы будем наращивать нашу договорно-правовую базу", - добавил он.

Президент обратил внимание на фундаментальный, по его словам, документ - договор о дружбе и сотрудничестве между Белоруссией и КНДР, в котором "четко и открыто изложены цели, принципы нашего взаимодействия, определены институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов".

"Новый межгосударственный договор будет правовым фундаментом, который в дальнейшем гарантирует стабильное развитие двусторонних отношений", - охарактеризовал документ Ким Чен Ын.

"Наши экономики взаимодополняемы, мы нужны друг другу, и в этом направлении давайте двигаться. Мы сделаем выводы из прошлого, из своих ошибок. И сделаем все для того, чтобы отношения между КНДР и Беларусью были образцовыми", - отметил Лукашенко.

Ким Чен Ын, в свою очередь, сообщил, что обе страны стремятся к строительству многополярного мира, основанного на принципах самостоятельности и справедливости, а также придерживаются схожей позиции по многим вопросам международной повестки дня.

"Думаю, что это служит предпосылкой возможности дальнейшего расширения и развития двусторонних отношений в соответствии с взаимными интересами двух стран", - сказал он.

КНДР Александр Лукашенко Ким Чен Ын Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

