WSJ сообщила о планах Трампа завершить войну с Ираном в ближайшие недели

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассчитывает завершить военную операцию против Ирана в ближайшие недели, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, в последние дни Трамп говорил своим советникам, что хочет избежать затяжной войны в Иране и что надеется завершить конфликт в ближайшие недели. Также он выражал мнение, что конфликт находится на "финальном этапе".

В Белом доме рассчитывают, что ситуацию удастся урегулировать до запланированной на середину мая поездки Трампа в Пекин, пишет WSJ.

Журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд сообщал со ссылкой на источники, что в скором времени США могут начать наземную операцию в Иране. "Как минимум трое республиканцев в Конгрессе явно намекают, что наземная операция в Иране запланирована и может начаться в скором времени", - написал он в соцсети X. Газета утверждает, что сам Трамп пока не хотел бы такого развития событий, так как оно может привести к затягиванию конфликта.

Ранее Трамп утверждал, что США и Иран ведут переговоры. Axios писал, что Вашингтон направил Тегерану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в Тегеране рассматривают переданные Вашингтоном предложения, однако о диалоге речи нет.

Хроника 28 февраля – 26 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран Аббас Аракчи США МИД Пекин
Два человека погибли в Абу-Даби из-за атаки БПЛА

WSJ сообщила о планах Трампа завершить войну с Ираном в ближайшие недели

Лукашенко провел переговоры с Ким Чен Ыном

 Лукашенко провел переговоры с Ким Чен Ыном

В Израиле заявили о нанесении серии масштабных ударов по Ирану

Что случилось этой ночью: четверг, 26 марта

Китай вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли

 Китай вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли

Иран разрешает проход через Ормузский пролив дружественным странам

Сан архиепископа Кентерберийского впервые в истории приняла женщина

 Сан архиепископа Кентерберийского впервые в истории приняла женщина

Британские военные будут задерживать находящиеся под санкциями суда в своих водах

 Британские военные будут задерживать находящиеся под санкциями суда в своих водах

Иран укрепляет оборону острова Харк

 Иран укрепляет оборону острова Харк
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1085 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8805 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
