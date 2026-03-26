WSJ сообщила о планах Трампа завершить войну с Ираном в ближайшие недели

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассчитывает завершить военную операцию против Ирана в ближайшие недели, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, в последние дни Трамп говорил своим советникам, что хочет избежать затяжной войны в Иране и что надеется завершить конфликт в ближайшие недели. Также он выражал мнение, что конфликт находится на "финальном этапе".

В Белом доме рассчитывают, что ситуацию удастся урегулировать до запланированной на середину мая поездки Трампа в Пекин, пишет WSJ.

Журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд сообщал со ссылкой на источники, что в скором времени США могут начать наземную операцию в Иране. "Как минимум трое республиканцев в Конгрессе явно намекают, что наземная операция в Иране запланирована и может начаться в скором времени", - написал он в соцсети X. Газета утверждает, что сам Трамп пока не хотел бы такого развития событий, так как оно может привести к затягиванию конфликта.

Ранее Трамп утверждал, что США и Иран ведут переговоры. Axios писал, что Вашингтон направил Тегерану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в Тегеране рассматривают переданные Вашингтоном предложения, однако о диалоге речи нет.