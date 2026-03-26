Сан архиепископа Кентерберийского впервые в истории приняла женщина

На церемонии интронизации присутствовали более 2 тыс. человек

Сан архиепископа Кентерберийского впервые в истории приняла женщина
Вступление Сары Муллали в должность 106-го архиепископа Кентерберийского
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сара Муллали официально вступила в должность архиепископа Кентерберийского, став первой женщиной, возглавившей этот пост за всю 1400-летнюю историю кафедры. Церемония интронизации прошла в среду в Кентерберийском соборе, сообщает Associated Press.

Муллали, ранее работавшая медсестрой онкологического отделения и принявшая сан священника в 40 лет, стала 106‑м архиепископом Кентерберийским. Хотя ее назначение было утверждено в январе, именно церемония в Кентербери ознаменовала начало ее публичного служения как главы Церкви Англии и духовного лидера мирового англиканского сообщества, объединяющего более 100 млн верующих.

В соответствии с многовековой традицией Муллали трижды постучала в двери собора, требуя впустить ее внутрь. Как отмечает AP, впервые этот ритуал исполнила женщина.

На церемонии присутствовали более 2 тыс. человек, включая принца и принцессу Уэльских, премьер‑министра Великобритании Кира Стармера, а также представителей 42 церквей, входящих в Англиканское сообщество. Присутствовали делегации Римско‑католической и Православной церквей.

Служба состоялась в праздник Благовещения, что, по словам представителей церкви, стало символическим жестом в честь исторического назначения. В своей первой проповеди Муллали подчеркнула, что "церковь идет с Богом, доверяя тому, что Бог идет с ней".

Англиканская церковь ведет свою историю от 597 года, когда святой Августин был направлен в Британию для обращения населения в христианство. Женщины‑священники были впервые рукоположены в 1994 году, а первая женщина‑епископ - в 2015 году.

