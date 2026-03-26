Иран разрешает проход через Ормузский пролив дружественным странам

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что проход через Ормузский пролив открыт для дружественных по отношению к Тегерану стран, в том числе для России.

"Некоторым странам, которые мы назвали нашими друзьями, мы разрешили проход через Ормузский пролив. Мы разрешили проход Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану", - сказал он в интервью Press TV.

При этом глава иранского МИД добавил, что у Тегерана "нет причин позволять нашему врагу проходить через Ормузский пролив".