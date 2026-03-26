В Израиле заявили о нанесении серии масштабных ударов по Ирану

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по нескольким районам Ирана, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла масштабные удары по инфраструктуре иранского террористического режима в нескольких местах Ирана", - заявили военные.

Агентство Associated Press в свою очередь сообщает о сильных ударах рано утром в четверг по окрестностям Исфахана, расположенного примерно в 330 км к югу от Тегерана.

По данным агентства Fars, атаки были нацелены на "два жилых района".

В Исфахане находится крупная иранская авиабаза и другие военные объекты, а также один из ядерных объектов.

Ранее The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщило, что Армия обороны Израиля получила приказ нарастить насколько возможно интенсивность ударов по Ирану в связи с ожиданиями того, что вскоре могут стартовать переговоры по урегулированию конфликта в регионе.

Хроника 28 февраля – 26 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Новости

В Израиле заявили о нанесении серии масштабных ударов по Ирану

 Китай вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли

 Сан архиепископа Кентерберийского впервые в истории приняла женщина

 Британские военные будут задерживать находящиеся под санкциями суда в своих водах

 Иран укрепляет оборону острова Харк

 Тегеран изучает полученные от США предложения, но переговоров не ведет

