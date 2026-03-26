Китай вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" (Long March 2D) в четверг вывела на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли SuperView Neo 2-05 и Neo 2-06, сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая в 06:51 по пекинскому времени (в 01:51 по Москве). Космические аппараты успешно вышли на заданную орбиту.

По данным корпорации, запуск был осуществлён в интересах дочернего предприятия CASC - China Siwei, которое занимается разработкой и внедрением технологий в сферах геодезии и картографии, а также является ведущей китайской компанией по предоставлению данных со спутников и геопространственной информации.

Спутниковые аппараты SuperView Neo 2-05 и SuperView Neo 2-06 были разработаны Китайской академией космических технологий (CAST). Оба спутника используются для дистанционного зондирования Земли и обладают сверхвысоким пространственным разрешением 0,5 м.

Среди их задач: мониторинг окружающей среды, сбор данных для создания экологичной среды, предупреждение и борьбы со стихийными бедствиями. Также спутники планируют использовать в сферах сбережения водных ресурсов, формирования 3D изображений и моделирования городских планов на основе получаемых данных.

Двухступенчатая ракета-носитель легкого класса "Чанчжэн-2D" спроектирована и создана Китайским исследовательским институтом ракетной техники (CALT). Она способна выводить до 3,5 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и 1,3 тонны на солнечно-синхронную орбиту.

Китай Чанчжэн-2D CASC
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });