Китай вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" (Long March 2D) в четверг вывела на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли SuperView Neo 2-05 и Neo 2-06, сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая в 06:51 по пекинскому времени (в 01:51 по Москве). Космические аппараты успешно вышли на заданную орбиту.

По данным корпорации, запуск был осуществлён в интересах дочернего предприятия CASC - China Siwei, которое занимается разработкой и внедрением технологий в сферах геодезии и картографии, а также является ведущей китайской компанией по предоставлению данных со спутников и геопространственной информации.

Спутниковые аппараты SuperView Neo 2-05 и SuperView Neo 2-06 были разработаны Китайской академией космических технологий (CAST). Оба спутника используются для дистанционного зондирования Земли и обладают сверхвысоким пространственным разрешением 0,5 м.

Среди их задач: мониторинг окружающей среды, сбор данных для создания экологичной среды, предупреждение и борьбы со стихийными бедствиями. Также спутники планируют использовать в сферах сбережения водных ресурсов, формирования 3D изображений и моделирования городских планов на основе получаемых данных.

Двухступенчатая ракета-носитель легкого класса "Чанчжэн-2D" спроектирована и создана Китайским исследовательским институтом ракетной техники (CALT). Она способна выводить до 3,5 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и 1,3 тонны на солнечно-синхронную орбиту.