В Пентагоне задумались о переброске на Ближний Восток предназначенного для Украины оружия

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Пентагон может перенаправить на Ближний Восток изначально предназначавшиеся для Украины вооружения, чтобы продолжить военную операцию против Ирана на фоне истощения запасов наиболее востребованных боеприпасов, пишет The Washington Post со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, окончательное решение еще не принято.

Речь идет, в частности, о ракетах-перехватчиках для ПВО, которые были заказаны НАТО для Украины в рамках программы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL).

В НАТО не стали говорить, действительно ли США готовят такие шаги.

Два европейских дипломата сказали Washington Pos, что с начала конфликта на Ближнем Востоке европейские союзники США по НАТО стали опасаться, что Вашингтон может решить уделять меньше внимания поставкам в рамках PURL.

"США действительно быстро растрачивают боеприпасы, так что появляются вопросы о том, как много они будут предоставлять нам в рамках соглашения", - заявил один из дипломатов.

Отмечается, что и для Украины, и для США на Ближнем Востоке высокотехнологичные ракеты перехватчики для ЗРК Patriot и систем ПРО THAAD являются одними из наиболее востребованных боеприпасов. США уже перенаправили такие ракеты из различных частей мира на Ближний Восток.

Один из источников в Пентагоне заявил изданию, что поставки оружия через PURL могут продолжиться, но существует вероятность того, что в них не будет этих ракет и других боеприпасов, связанных с ПВО.

Инициатива PURL была объявлена 14 июля 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Она сводится к закупкам вооружений американского производства, в том числе средств ПВО, боеприпасов и запчастей, для Украины. Инициатива была проработанапосле того, как администрация США отказалась продолжать поставлять оружие Киеву бесплатно.

Хроника 28 февраля – 26 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Patriot Ближний Восток THAAD Иран НАТО США Украина
Суд взыскал с Meta и YouTube компенсацию за ущерб подростковой психике

Трамп хотел бы получить доступ к нефти Ирана в рамках урегулирования конфликта

Два человека погибли в Абу-Даби из-за атаки БПЛА

WSJ сообщила о планах Трампа завершить войну с Ираном в ближайшие недели

Лукашенко провел переговоры с Ким Чен Ыном

В Израиле заявили о нанесении серии масштабных ударов по Ирану

Что случилось этой ночью: четверг, 26 марта

Китай вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли

Иран разрешает проход через Ормузский пролив дружественным странам
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1089 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8807 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
