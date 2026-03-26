Что случилось этой ночью: четверг, 26 марта

Стармер разрешил задерживать подсанкционные суда в водах Британии, Иран открыл проход через Ормузский пролив для дружественных стран, сан архиепископа Кентерберийского впервые приняла женщина

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что проход через Ормузский пролив открыт для дружественных по отношению к Тегерану стран, в том числе для России.

- Британский премьер Кир Стармер разрешил военным Соединенного королевства задерживать находящиеся под санкциями суда в своих территориальных водах.

- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о семи сбитых за ночь беспилотниках, летевших по направлению к столице. Из-за обломков БПЛА загорелся частный дом в районе села Кленово, пострадал человек. Над Ленинградской областью за ночь сбили более 20 беспилотников, власти информировали о повреждениях в промзоне.

- Самолет Ил-96, предположительно, с российской делегацией на борту приземлился в Вашингтоне. О визите парламентариев в США накануне "Интерфаксу" сообщил депутат Госдумы Алексей Чепа.

- Американские войска нанесли более 10 тыс. ударов по целям в Иране, уничтожив 92% боевых кораблей и свыше двух третей оружейных предприятий, заявил глава Центрального командования ВС США Брэд Купер.

- Телеканал CNN сообщил, что Иран размещает дополнительные подразделения и средства ПВО на острове Харк в Персидском заливе, готовясь к возможной операции США по его захвату.

- В Кентербери состоялась церемония интронизации Сары Муллали в качестве 106-го архиепископа Кентерберийского. Она стала первой женщиной на этом посту за 1400 лет.