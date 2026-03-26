Что случилось этой ночью: четверг, 26 марта

Стармер разрешил задерживать подсанкционные суда в водах Британии, Иран открыл проход через Ормузский пролив для дружественных стран, сан архиепископа Кентерберийского впервые приняла женщина

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что проход через Ормузский пролив открыт для дружественных по отношению к Тегерану стран, в том числе для России.

- Британский премьер Кир Стармер разрешил военным Соединенного королевства задерживать находящиеся под санкциями суда в своих территориальных водах.

- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о семи сбитых за ночь беспилотниках, летевших по направлению к столице. Из-за обломков БПЛА загорелся частный дом в районе села Кленово, пострадал человек. Над Ленинградской областью за ночь сбили более 20 беспилотников, власти информировали о повреждениях в промзоне.

- Самолет Ил-96, предположительно, с российской делегацией на борту приземлился в Вашингтоне. О визите парламентариев в США накануне "Интерфаксу" сообщил депутат Госдумы Алексей Чепа.

- Американские войска нанесли более 10 тыс. ударов по целям в Иране, уничтожив 92% боевых кораблей и свыше двух третей оружейных предприятий, заявил глава Центрального командования ВС США Брэд Купер.

- Телеканал CNN сообщил, что Иран размещает дополнительные подразделения и средства ПВО на острове Харк в Персидском заливе, готовясь к возможной операции США по его захвату.

- В Кентербери состоялась церемония интронизации Сары Муллали в качестве 106-го архиепископа Кентерберийского. Она стала первой женщиной на этом посту за 1400 лет.

В Израиле заявили о нанесении серии масштабных ударов по Ирану

Что случилось этой ночью: четверг, 26 марта

Китай вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли

 Китай вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли

Иран разрешает проход через Ормузский пролив дружественным странам

Сан архиепископа Кентерберийского впервые в истории приняла женщина

 Сан архиепископа Кентерберийского впервые в истории приняла женщина

Британские военные будут задерживать находящиеся под санкциями суда в своих водах

 Британские военные будут задерживать находящиеся под санкциями суда в своих водах

Иран укрепляет оборону острова Харк

 Иран укрепляет оборону острова Харк

Трамп может объявить о прекращении огня с Ираном в выходные

Тегеран изучает полученные от США предложения, но переговоров не ведет

 Тегеран изучает полученные от США предложения, но переговоров не ведет

В Белом доме заявили о продуктивности продолжающихся переговоров с Тегераном
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1083 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8804 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
