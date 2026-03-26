Трамп хотел бы получить доступ к нефти Ирана в рамках урегулирования конфликта

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выдвинул в ходе совещаний идею о том, что соглашение об урегулировании конфликта с Ираном должно предусматривать доступ США к иранской нефти, сообщает в четверг издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"По словам высокопоставленного чиновника администрации, Трамп вынес советникам на обсуждение идею о том, чтобы США получили доступ к некоторому количеству иранской нефти в рамках любого соглашения о завершении конфликта", - говорится в сообщении.

Источник при этом отметил, что в данный момент проработка такого варианта на практике в Белом доме не ведется.