Рютте посетовал на медленные темпы производства вооружений НАТО

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Страны НАТО недостаточно быстро производят вооружения и слишком медленно внедряют инновации в оборонную сферу, заявил в четверг генсек НАТО Марк Рютте

"В настоящий момент наша оборонная промышленность попросту производит недостаточно много, и мы недостаточно быстро внедряем инновации. Мы становимся лучше в этих вопросах, но нам нужно сделать еще больше усилий", - заявил он журналистам.

При этом Рютте отметил, что есть и позитивные для альянса тенденции. Например, странам НАТО, по его словам, удалось увеличить производство боеприпасов в несколько раз по сравнению с предыдущими годами. По мнению генсека, такое производство нужно нарастить еще больше.

Он подчеркнул, что тема ускорения производства вооружения станет одной из основных на саммите НАТО в Анкаре позже в этом году, так как она является ключевой частью обороны и сдерживания альянса.

Саммит альянса в Анкаре пройдет 7-8 июля.