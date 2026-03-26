США закрыли район в Атлантике из-за возможного испытания гиперзвуковой ракеты

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты закрыли несколько морских районов в Центральной Атлантике в связи с испытательным пуском ракеты из Флориды, следует из международного извещения для мореплавателей NAVAREA IV 278/26.

Предупреждение "об опасных операциях в связи ракетным пуском" в этих районах действует с 26 по 28 марта.

Как отмечает газета Florida Today, вероятно, речь идет об испытании гиперзвуковой ракеты LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) Dark Eagle.

18 марта представитель армии США, отвечающий за ракетные программы, генерал-лейтенант Фрэнк Лозано, сообщил агентству Bloomberg, что уже через несколько недель американская армия примет на вооружение гиперзвуковые ракеты большой дальности LRHW Dark Eagle. По его словам, это ознаменует начало оперативного развертывания первой американской гиперзвуковой ракетной системы.

По данным Пентагона, дальность действия ракеты LRHW Dark Eagle, разрабатываемой для оснащения армии и флота, составляет 3,5 тыс. км. Она способна развивать скорость в 5 Маха (около 6 тыс. км в час). Планирующий блок может маневрировать по высоте, что затрудняет его обнаружение системами ПРО. Ракета будет нести боеголовку весом всего около 16 кг, однако благодаря ее кинетической энергии, она имеет большую разрушительную силу, чем боеголовка обычной ракеты.

Батарея наземного комплекса состоит из командно-штабной машины и четырех тяжелых транспортеров с двумя пусковыми контейнерами для ракет на каждом.

Первая экспериментальная батарея комплексов дальних гиперзвуковых ракет Dark Eagle уже размещена на объединенной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон в составе 5-го батальона 3-го артиллерийского полка 17-й бригады полевой артиллерии.

Программа разработки ракеты оценивается в более чем $12 млрд.

США Пентагон Атлантический океан
