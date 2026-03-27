Кризис на Кубе: фактор Рубио и попытки США "размыть элиты"

Фото: Murat Bakmaz/Anadolu via Getty Images

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Трамп и Куба – эта проблема все больше волнует мировую общественность. Будет ли там новый кризисный район? На эту тему наш политический обозреватель Вячеслав Терехов беседует с директором Института Латинской Америки РАН Дмитрием Розенталем.

Блокада Кубы и российский танкер

Корр.: Президент США Дональд Трамп, не перестает предрекать Кубе, что она "скоро рухнет" и что он готов отправить туда Марко Рубио. Подобные предсказания не новы, но сейчас к ним, учитывая движение российского танкера с 750 тысячами тонн нефти на борту, особое отношение. Трамп объявил Кубе блокаду. Танкер часть пути сопровождали корабли военно-морского флота Великобритании. Мир ждет повторения октябрьских событий 1962 года?

Розенталь: Я не думаю, что речь идет о прямом столкновении сторон или о чем-то похожем на Карибский кризис. Конечно, ситуация очень непростая, потому что, если танкер достигнет кубинских берегов, то это значит, что американская блокада не столь эффективна. А если не доберется? Конечно, это будет не очень хорошо для самих кубинцев, учитывая, что они очень на него рассчитывают.

Корр.: Вы допускаете, что его могут задержать?

Розенталь: В данном случае, я думаю, что вопрос прибытия танкера к берегам Кубы будет решаться на трехсторонних переговорах между Кубой, Россией и Соединенными Штатами Америки.

Корр.: И танкер с нефтью будут держать на рейде до окончания результатов переговоров?

Розенталь: Я не думаю, что они готовы его задерживать силовым способом. Ни одной из сторон не нужен повод для обострения конфликта.

Корр.: К предсказаниям Трампа наверняка серьезно отнеслись власти Кубы. Есть сведения о том, что на Острове Свободы идет подготовка вооруженных сил к возможному вторжению?

Розенталь: По крайней мере, кубинские власти откровенно говорят о подготовке вооруженных сил к возможному вооруженному нападению. Другое дело, что вероятность такой прямой американской высадки пока все еще остается не очень высокой, учитывая, что дело идет к промежуточным выборам в США, и возможные жертвы среди американских вооруженных сил могут привести к нежелательным последствиям для кандидатов Трампа в ноябре этого года.

Фактор Рубио важен, но от него не все зависит

Корр.: Остановим внимание еще на одной фразе Трампа, а точнее, что он пошлет на Кубу Марко Рубио, как потомка кубинцев. В СМИ можно даже прочитать о предположениях, что Рубио приедет на Кубу, чтобы возглавить страну. В какой степени фактор Рубио влиятелен в этой ситуации?

Розенталь: Фактор Рубио довольно значим, учитывая, что у человека, являющегося частью кубинской диаспоры в США, есть определенные эмоциональные стремления усилить свои позиции на Кубе и поменять там действующий политический режим. В этом нет никаких сомнений. И Куба действительно играет большую роль во внешней политике США. Сейчас и Гавана признала переговоры с Соединенными Штатами. И в этих условиях, конечно, Рубио будет играть важную роль в американо-кубинском диалоге.

Однако это не означает, что развитие кубинского кризиса будет осуществляться по его желанию. Я думаю, что Рубио - важный игрок, но от него зависит далеко не все. Большое влияние на переговоры будут оказывать внутриполитические процессы в США, а также ситуация на самом острове.

Через экономику в политику?

Корр.: Вашингтон не скрывает, что ведет дело к "размыванию элиты", к ее раздроблению. Метод известен: поддерживая частный сектор, создавать слой предпринимателей, не зависящих от государства. Что сейчас собой представляет кубинская элита?

Розенталь: Очень сложно понять, насколько кубинская элита раздроблена, насколько там влиятельны различные группы интересов. Политическая система в стране закрытая. Но надо также иметь в виду и то, что традиционно кубинский политический режим достаточно устойчивый. В нем есть много работающих государственных институтов, есть выстроенная система взаимодействия между правительством и партией. Это устойчивая система. Но конечно же, любая устойчивая система, находящаяся под нагрузкой, испытывает определенные сложности.

Это уже не Куба времен Кастро

Корр.: Устойчивость политической системы, вероятно, идет со времен Фиделя Кастро? Сейчас Куба отличается от времени Кастро?

Розенталь: Эпоха Кастро – это очень длительный период. Конечно, на Кубе многое поменялось: введена новая конституция, которая допускает частную собственность. Куба действительно переживает очень сложные времена и очень тяжелый экономический кризис. Я бы сказал, что он гораздо тяжелее, чем события начала 90-х годов, так называемый особый период. Сейчас есть проблемы с энергопотреблением, есть проблемы с доступом товаров первой необходимости – и это приводит к массовым социальным протестам. Есть разные цифры, но, по некоторым подсчетам, в год там проходит до 3-4 тыс. протестов разной степени. Сейчас они участились. Во времена Фиделя Кастро этого не было.

Корр.: Не было потому, что боялись или потому, что уровень жизни был выше?

Розенталь: Лучше работала система распределения, особенно после того, как они пережили шок "особого периода" в 90-х годах. Все-таки на помощь пришла Венесуэла, которая поставляла много нефти в обмен на кубинских врачей, учителей и спортивных инструкторов. Этой нефти хватало не только на то, чтобы удовлетворить нужды самой Кубы, но и на реэкспорт этого топлива. То есть ситуация экономическая была значительно лучше. Это во-первых. А, во-вторых, наверное, по той или иной причине общество все еще хранило в себе революционные ценности. В отличие от нынешней молодежи, которая явно пересмотрела многие позиции, и далеко не всегда они направлены на сохранение тех революционных идеалов, которые были при правлении Фиделя Кастро.

Корр.: Вы затронули тему кубинских врачей в Венесуэле. После ареста Мадуро их, а также медсестер и людей с другими гуманитарными специальностями всех выгнали из страны. Что им делать? У них есть работа на Кубе или они продолжают путешествовать по Латинской Америке?

Розенталь: Есть большая проблема, связанная с тем, что кубинцы традиционно оказывали медицинские услуги для разных стран Латинской Америки. Статья за оказание медицинских услуг в различных странах Латинской Америки всегда была довольно большой доходной частью бюджета. В свое время они оказывали помощь и Бразилии, правда, при президенте Болсонару кубинских врачей из Бразилии тоже попросили. Сейчас их удалили из Венесуэлы и не только оттуда: страна за страной отказывают Кубе в оказании медицинских услуг, и это, конечно, серьезный удар по кубинской экономике. На самом деле, проблема не только в том, что Кубе не хватает топлива, им не хватает элементарно ресурсов для выживания.

Корр.: Что вы имеете в виду под ресурсами?

Розенталь: Финансовых ресурсов, валютных поступлений.

Корр.: Значительное влияние на развитие экономики оказывала сфера услуг. Но туризм упал, а в этой сфере было занято, по некоторым данным, 58% населения, больше, чем в сельском хозяйстве на уборке тростника. Грозит мощная безработица?

Розенталь: Это похоже на правду, учитывая, что действительно сфера услуг очень сильно просела, просела туристическая сфера, и, естественно, в этих условиях есть огромные проблемы с получением элементарных товаров. Понятно, что в кубинском обществе эту проблему стараются решить, но экономические проблемы столь серьезные, и комплекс хозяйственных сложностей столь высок, что быстро привести страну в нормальное состояние будет очень сложно.

К тому же политическая конъюнктура в регионе, учитывая приход правых в Латинской Америке и их ориентацию на Трампа, для Кубы стала значительно хуже. В некоторых странах даже закрываются кубинские посольства, так что ждать выгоды от внешнеэкономической жизни не приходится.

Корр.: Таким образом, Кубу ждут большие сложности даже без учета военного вторжения?

Розенталь: С моей точки зрения, да. Я думаю, что пока задача Трампа - экономическое удушение острова и одновременно с этим стремление вызвать раскола элит.

Дмитрий Розенталь Куба Дональд Трамп
