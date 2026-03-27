Рубио заявил, что пришло время для изменений в политической модели Кубы

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио высказал мнение, что пришло время для политических и экономических изменений на Кубе.

"Нам необходимо изменить систему, которая руководит страной (Кубой), ее экономическую модель. Это единственный путь для их лучшего будущего. Мы об этом говорили открыто на протяжении многих лет, и сейчас, возможно, возникла возможность, чтобы сделать это", - приводит EFE слова Рубио.

Агентство напоминает, что Рубио родился в США в семье кубинцев, которые вынужденно покинули родину после революции 1959 года.