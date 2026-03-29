Bloomberg узнал, что Филиппины приобрели у России более 2,4 млн баррелей нефти

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Филиппинская компания Petron Corporation закупила у РФ 2,48 млн баррелей нефти и может продолжить закупки в случае, если конфликт на Ближнем Востоке не разрешится в ближайшей перспективе, сообщает Bloomberg.

"Если нынешний кризис сохранится и альтернативные пути поставок будут недоступны или иметь недостаточную пропускную способность, Petron Corporation может быть вновь вынужденной рассмотреть возможность покупать российскую нефть для пополнения запасов топлива", - говорится в заявлении конгломерата San Miguel Corporation, которому принадлежит Petron Corporation.

В San Miguel Corporation отметили, что эти поставки позволили пополнить запасы нефтепродуктов до июня. При этом 20 марта в Маниле сообщили, что резервов нефти хватит на 45 дней.

28 февраля, в день начала ударов США и Израиля по Ирану, груз в 2 млн баррелей нефти для Филиппин не смог пройти Ормузский пролив. Доставку второй партии в 2 млн баррелей 7 марта тоже отменили.

В свою очередь Манила ведет переговоры о поставках топлива с КНР, Японией, Южной Кореей и Индией. Индонезия, по заявлениям филиппинских властей, обещала продолжать поставлять уголь.

На этой неделе издание Phil Star сообщило, что филиппинская сторона получила партию нефти из России. До этого президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил о режиме чрезвычайной ситуации в стране из-за перебоев в поставках энергоносителей в связи с конфликтом США и Израиля с Ираном.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу нефти и нефтепродуктов из РФ, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года. Мера действует по 11 апреля 2026 года.