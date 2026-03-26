Второе слушание в отношении Мадуро и его супруги завершилось в суде Нью-Йорка

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Второе слушание в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес завершилось в четверг в федеральном суде Нью-Йорка, сообщает CNN.

Мадуро и Флорес сопровождала группа адвокатов, один из которых - Барри Поллак - заявил председательствующему судье Элвину Хеллерстейну, что его подзащитные не могут самостоятельно обеспечить себе защиту, но имеют полное право использовать для этого средства венесуэльского правительства. Однако, пока это невозможно, поскольку власти США отозвали соответствующие лицензии.

Хеллерстейн в ответ заявил, что Мадуро расхищал национальное богатство Венесуэлы. В то же время он пообещал в ближайшее время вынести решение о том, следует ли обязать американскую администрацию разрешить Венесуэле оплатить судебные издержки Мадуро и Флорес. При этом Хеллерстейн отказался прекращать дело из-за вопроса об оплате.

Президент США Дональд Трамп, комментируя слушания на заседании кабинета министров в четверг сказал, что пока суд рассматривает лишь часть преступлений, которые совершил Мадуро. "Я полагаю, будут и другие суды", - сказал он.

Мадуро обвиняется по трем пунктам о сговоре с целью совершения преступлений по статьям о наркотерроризме и одному пункту о контрабанде кокаина. Его супруга обвиняется по двум пунктам о контрабанде кокаина.

На первом заседании Мадуро не признал вину, назвав себя военнопленным.

Наблюдатели полагают, что судебный процесс начнётся не раньше, чем через год или два, к тому времени судье, который ведет дело, исполнится 94 года.

В ожидании начала слушаний у здания суда собрались две группы манифестантов - одни выступали в поддержку Мадуро, другие - против него. Произошли стычки, которые быстро пресекла полиция Нью-Йорка.

Вооруженные силы США 3 января 2026 года провели операцию по захвату президента Мадуро и его вывозу на американскую территорию.

Нью-Йорк США Венесуэла Николас Мадуро
