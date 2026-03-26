Второе слушание в отношении Мадуро и его супруги началось в Нью-Йорке

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Второе слушание в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес началось в четверг в федеральном суде Нью-Йорка, сообщает телеканал CNN.

Мадуро и Флорес сопровождает группа адвокатов, один из которых - Барри Поллак - заявил председательствующему судье Элвину Хеллерстейну, что его подзащитные не могут самостоятельно обеспечить себе защиту, но имеют полное право использовать для этого средства венесуэльского правительства. Однако, пока это невозможно, поскольку власти США отозвали соответствующие лицензии.

Президент США Дональд Трамп, комментируя слушания на заседании кабинета министров в четверг, сказал, что пока суд рассматривает лишь часть преступлений, которые совершил Мадуро. "Я полагаю, будут и другие суды", - сказал он.

Мадуро обвиняется по трем пунктам о сговоре с целью совершения преступлений, по статьям о наркотерроризме и одному пункту о контрабанде кокаина. Его супруга обвиняется по двум пунктам о контрабанде кокаина.

На первом заседании Мадуро не признал вину, назвав себя военнопленным.

Наблюдатели полагают, что судебный процесс начнётся не раньше, чем через год или два, к тому времени судье, который ведет дело, исполнится 94 года.

В ожидании начала слушаний у здания суда собрались две группы манифестантов - одни выступали в поддержку Мадуро, другие - против него. Произошли стычки, которые быстро пресекла полиция Нью-Йорка.

Вооруженные силы США 3 января 2025 года провели операцию по захвату Мадуро и его вывозу на американскую территорию.