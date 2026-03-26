Вашингтон стремится добиться согласия Киева на реализацию договоренностей Анкориджа

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - США стремятся добиться согласия Украины на реализацию пониманий, достигнутых в ходе российского-американского саммита на Аляске в августе 2025 года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сейчас возникла пауза (в переговорах - ИФ). Но мы в курсе тех контактов, которые состоялись у американцев с украинцами. Нас об этом проинформировали. Видим, что американская сторона стремится сделать все, чтобы добиться согласия Киева на те понимания, которые были достигнуты президентами России и США на Аляске. Такой подход считаем единственно правильным", - сказал Лавров в интервью телекомпании "Франс Телевизьон".

"Повторю еще раз: сейчас услышали от американских коллег, и имеем все основания верить, что так оно и есть, что они добиваются окончательного согласования договоренностей, достигнутых на Аляске. Именно в этом заключается их работа с режимом в Киеве", - отметил министр.

При этом, указал Лавров, "договоренности на Аляске были не всеобъемлющими". "Придется решать еще целый ряд вопросов, когда Киев согласится принять анкориджские понимания", - указал он.

"Вопросы, которые требуют особого внимания, - это уже упомянутая проблема русского языка и канонической Украинской православной церкви. Думаю, что здесь не надо ждать каких-либо шагов со стороны Киева. Надо просто потребовать от имени Евросоюза и НАТО вернуть положения украинской конституции, гарантирующие права всех национальных меньшинств, прежде всего, русского национального меньшинства и русскоязычных жителей Украины, включая языковые и религиозные", - сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

Вместе с тем, отметил Лавров, последующие переговоры после саммита в Анкоридже были затруднены тем, что ЕС и руководство Североатлантического альянса - прежде всего, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - "всячески пытались подорвать эти понимания, сбить американскую администрацию с тех договоренностей, которые по ее же предложению были нами поддержаны".

"Затягивание конфликта в решающей степени объясняется этой подрывной политикой Евросоюза и руководства Североатлантического альянса", - заключил глава МИД РФ.