Вашингтон стремится добиться согласия Киева на реализацию договоренностей Анкориджа

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - США стремятся добиться согласия Украины на реализацию пониманий, достигнутых в ходе российского-американского саммита на Аляске в августе 2025 года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сейчас возникла пауза (в переговорах - ИФ). Но мы в курсе тех контактов, которые состоялись у американцев с украинцами. Нас об этом проинформировали. Видим, что американская сторона стремится сделать все, чтобы добиться согласия Киева на те понимания, которые были достигнуты президентами России и США на Аляске. Такой подход считаем единственно правильным", - сказал Лавров в интервью телекомпании "Франс Телевизьон".

"Повторю еще раз: сейчас услышали от американских коллег, и имеем все основания верить, что так оно и есть, что они добиваются окончательного согласования договоренностей, достигнутых на Аляске. Именно в этом заключается их работа с режимом в Киеве", - отметил министр.

При этом, указал Лавров, "договоренности на Аляске были не всеобъемлющими". "Придется решать еще целый ряд вопросов, когда Киев согласится принять анкориджские понимания", - указал он.

"Вопросы, которые требуют особого внимания, - это уже упомянутая проблема русского языка и канонической Украинской православной церкви. Думаю, что здесь не надо ждать каких-либо шагов со стороны Киева. Надо просто потребовать от имени Евросоюза и НАТО вернуть положения украинской конституции, гарантирующие права всех национальных меньшинств, прежде всего, русского национального меньшинства и русскоязычных жителей Украины, включая языковые и религиозные", - сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

Вместе с тем, отметил Лавров, последующие переговоры после саммита в Анкоридже были затруднены тем, что ЕС и руководство Североатлантического альянса - прежде всего, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - "всячески пытались подорвать эти понимания, сбить американскую администрацию с тех договоренностей, которые по ее же предложению были нами поддержаны".

"Затягивание конфликта в решающей степени объясняется этой подрывной политикой Евросоюза и руководства Североатлантического альянса", - заключил глава МИД РФ.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });