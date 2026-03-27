В Еврокомиссии сообщили о работе над отказом от атомной энергетики РФ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) продолжает работу над предложением об отказе от атомной энергетики России, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ЕК.

"Комиссия работает над предложением о поэтапном отказе от российской атомной энергетики. Работа продолжается", - заявили изданию в пресс-службе ЕК.

Газета отмечает, что это решение напрямую затрагивает пять стран Евросоюза с реакторами советского и российского типа - Болгарию, Чехию, Финляндию, Венгрию и Словакию. Для них отказ от российского ядерного цикла означает долгий переход на альтернативное топливо, уточняется в публикации.

20 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что развитие ядерной энергетики и возобновляемых источников поможет снизить цены на энергию. "Чем больше возобновляемых источников энергии, чем больше ядерной энергетики, тем ниже будут цены. Энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен", - отметила глава ЕК.