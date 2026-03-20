В ЕС заявили, что отказ от ископаемых энергоносителей позволит снизить цены на энергию

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что развитие ядерной энергетики и возобновляемых источников поможет снизить цены на энергию.

"Мы отдаем себе отчет в том, что мы уязвимы, потому что зависим от волатильности цен на ископаемые энергоносители на международном уровне. Импорт ископаемого топлива поднимает цены, следуя этому экономическому порядку", - сказала глава ЕК на пресс-конференции в Брюсселе в ночь на пятницу после заседания Европейского совета.

Как полагает Фон дер Ляйен, развитие альтернативных источников энергии поможет избавиться от волатильных цен.

"Чем больше возобновляемых источников энергии, чем больше ядерной энергетики, тем ниже будут цены. Энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен. И наоборот: чем больше мы зависим от газа как источника энергии, тем более высокими и волатильными будут цены", - отметила фон дер Ляйен.

Со своей стороны, председатель Европейского совета Антониу Кошта указал на связь энергетических кризисов с внешними обострениями геополитической обстановки. Вслед за событиями на Украине энергокризис повторился из-за военных действий на Ближнем Востоке, отметил он.

"В связи с войной на Ближнем Востоке мы понимаем, что надо сокращать энергетические зависимости, чтобы быть более автономными в обеспечении безопасности нашего снабжения. Нужно инвестировать в энергетическую безопасность, а для этого необходимо наращивать местное производство энергии", - сказал Кошта.

По его словам, упор должен делаться на ядерную энергетику и возобновляемые источники, "но важно, чтобы эта энергия производилась на месте".

"Только так можно быть независимыми", - подчеркнул глава Европейского совета.

Урсула фон дер Ляйен ЕС Антониу Кошта Европейский совет
ЕС предоставит Украине обещанный кредит в 90 млрд евро

Еврокомиссия не планирует пересматривать сроки отказа от российского СПГ

 Еврокомиссия не планирует пересматривать сроки отказа от российского СПГ

Польша усилит границу с Украиной в следующем году

Администрация США обновила лицензию на поставки некоторых грузов нефти из РФ

 Администрация США обновила лицензию на поставки некоторых грузов нефти из РФ

Израиль продлевает визы находящимся в стране иностранцам

США не намерены вводить ограничения на экспорт нефти и газа

 США не намерены вводить ограничения на экспорт нефти и газа

Посольство РФ обеспокоено "языковыми патрулями" в Киргизии, заставляющими переходить с русского на киргизский

Что произошло за день: четверг, 19 марта

Страны ЕС решили, что пока не видят угрозы для их снабжения нефтью

Катарский завод Shell по переработке газа в жидкое топливо остановлен после ракетной атаки
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 908 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8726 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 466 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
