В ЕС заявили, что отказ от ископаемых энергоносителей позволит снизить цены на энергию

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что развитие ядерной энергетики и возобновляемых источников поможет снизить цены на энергию.

"Мы отдаем себе отчет в том, что мы уязвимы, потому что зависим от волатильности цен на ископаемые энергоносители на международном уровне. Импорт ископаемого топлива поднимает цены, следуя этому экономическому порядку", - сказала глава ЕК на пресс-конференции в Брюсселе в ночь на пятницу после заседания Европейского совета.

Как полагает Фон дер Ляйен, развитие альтернативных источников энергии поможет избавиться от волатильных цен.

"Чем больше возобновляемых источников энергии, чем больше ядерной энергетики, тем ниже будут цены. Энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен. И наоборот: чем больше мы зависим от газа как источника энергии, тем более высокими и волатильными будут цены", - отметила фон дер Ляйен.

Со своей стороны, председатель Европейского совета Антониу Кошта указал на связь энергетических кризисов с внешними обострениями геополитической обстановки. Вслед за событиями на Украине энергокризис повторился из-за военных действий на Ближнем Востоке, отметил он.

"В связи с войной на Ближнем Востоке мы понимаем, что надо сокращать энергетические зависимости, чтобы быть более автономными в обеспечении безопасности нашего снабжения. Нужно инвестировать в энергетическую безопасность, а для этого необходимо наращивать местное производство энергии", - сказал Кошта.

По его словам, упор должен делаться на ядерную энергетику и возобновляемые источники, "но важно, чтобы эта энергия производилась на месте".

"Только так можно быть независимыми", - подчеркнул глава Европейского совета.