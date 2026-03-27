Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на Новой Гвинее

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,7 произошел в западной части острова Новая Гвинея на территории Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 01:51 мск в пятницу землетрясения находился примерно в 177 км к юго-западу от города Джаяпура, расположенного на северном побережье в индонезийской части Новой Гвинеи.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 5,7. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 53,9 км.