Израильские ВВС нанесли 20 ударов по Ирану за последние сутки

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Самолеты израильских ВВС за последние сутки нанесли около 20 ударов по пусковым установкам ракет, размещенных на западе Ирана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ходе рейдов самолеты сбросили 70 боеприпасов на иранские объекты, используемые для хранения и запуска баллистических ракет и зенитных ракет ПВО, отмечается в сообщении.

При этом указывается, что иранские военнослужащие, находившиеся на этих объектах, были ликвидированы.

Израильские ВВС "продолжают действовать без перерыва, нанося удары по ракетной системе (иранского) режима", подчеркнули в ЦАХАЛ.