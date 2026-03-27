Трамп отложил удары по иранским электростанциям

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Переговоры с Ираном идут хорошо, поэтому США решили отложить до 6 апреля запланированные удары по иранским электростанциям, заявил в четверг американский президент Дональд Трамп.

"По просьбе иранской стороны информирую через эту публикацию, что продлеваю на 10 дней, до 6 апреля 2026 года (...) период, в течение которого мы не будем уничтожать электростанции", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что эта пауза истечет 6 апреля в 20:00 по североамериканскому восточному времени (3:00 утра 7 апреля мск).

Объясняя свое решение, американский лидер подчеркнул, что переговоры с Ираном о завершении конфликта "проходят очень хорошо". Он добавил, что данные ряда СМИ об обратном не соответствуют действительности.

Ранее Трамп уже сообщал об отсрочке ударов по иранским электростанциям: планировалось, что она истечет позже на текущей неделе.

При этом Соединенные Штаты продолжают наносить удары по иным объектам в Иране.

Хроника 28 февраля – 27 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
