Поиск

Израиль нанес удары по центру Тегерана

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении серии ударов по центру Тегерана.

"Некоторое время назад армия обороны Израиля завершила широкомасштабную серию ударов по объектам инфраструктуры иранского террористического режима в центре Тегерана", - написали израильские военные в своем Telegram.

Тем временем телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что ракетный удар был нанесен по жилому району в иранской Урмии.

По данным СМИ, "четыре жилых здания были полностью разрушены", а несколько граждан получили ранения, есть погибшие.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) рано утром в пятницу объявил о начале 83-й волны операции True Promise 4.

Сообщается, что ракеты и беспилотники были направлены на ключевые американские и израильские военные объекты по всему региону.

"Среди целей были нефтехранилища и нефтебаза в Ашдоде, место дислокации военного персонала в поселении Модиин и центр обмена военной информацией США в регионе", - говорится в статье, которую публикует Press TV.

КСИР также нанес удары по американским военным базам в Аль-Дафре (ОАЭ) и Аль-Удейде (Катар), а также по ангарам для технического обслуживания и хранения транспортных самолетов и беспилотных летательных аппаратов на авиабазе Али Аль-Салем (Кувейт).

Официальный представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что американский персонал в настоящее время вынужденно покидает военные базы и укрывается в гражданских гостиницах.

"Американцы, которые когда-то полагались на свои военные базы для обеспечения присутствия, теперь прячутся в отелях и используют гражданские районы нашего региона в качестве защитного щита", - сказал Шекарчи в своем выступлении на иранском ТВ.

"Это знаменует собой унизительное отступление и признание их неспособности защитить себя", - отметил он.

По его мнению, американская военная структура в Западной Азии "рухнула в кратчайшие сроки".

"Мы не остановимся, пока американские и израильские войска не будут выведены из региона и пока не будут выполнены наши условия", - заявил Шекарчи.

Хроника 28 февраля – 27 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран КСИР ЦАХАЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Израиль нанес удары по центру Тегерана

