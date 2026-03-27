Поиск

Пентагон может отправить до 10 тыс. военнослужащих армии США на Ближний Восток

Фото: Kevin Carter/Getty Images

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 тыс. военнослужащих армии США на Ближний Восток в рамках подготовки к потенциальному расширению конфликта с Ираном, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников министерства обороны, знакомых с планами.

По их словам, такой план рассматривается, чтобы расширить военные возможности президента США Дональда Трампа, даже несмотря на то, что он обдумывает мирные переговоры с Тегераном.

В состав контингента могут войти части сухопутных войск с бронетехникой в дополнение к примерно 5 тыс. морских пехотинцев и тысячам десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, которые уже направлены в регион, указывают источники.

При этом они подчеркивают, что на данный момент решение о направлении сухопутных войск пока не принято, Трамп обдумывает такой вариант.

Газета предполагает, что дополнительные войска в случае необходимости потребуются для захвата и удержания некоторых прибрежных районов и островов в Персидском заливе, в том числе острова Харк, через который Иран экспортирует 90% своей нефти.

США Пентагон Иран Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });