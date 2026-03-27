Пентагон может отправить до 10 тыс. военнослужащих армии США на Ближний Восток

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 тыс. военнослужащих армии США на Ближний Восток в рамках подготовки к потенциальному расширению конфликта с Ираном, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников министерства обороны, знакомых с планами.

По их словам, такой план рассматривается, чтобы расширить военные возможности президента США Дональда Трампа, даже несмотря на то, что он обдумывает мирные переговоры с Тегераном.

В состав контингента могут войти части сухопутных войск с бронетехникой в дополнение к примерно 5 тыс. морских пехотинцев и тысячам десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, которые уже направлены в регион, указывают источники.

При этом они подчеркивают, что на данный момент решение о направлении сухопутных войск пока не принято, Трамп обдумывает такой вариант.

Газета предполагает, что дополнительные войска в случае необходимости потребуются для захвата и удержания некоторых прибрежных районов и островов в Персидском заливе, в том числе острова Харк, через который Иран экспортирует 90% своей нефти.