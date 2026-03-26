Лавров отверг обвинения России в помощи Ирану разведданными

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Москва не может согласиться с обвинениями в передаче Тегерану разведывательных данных, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"У нас есть соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными", - сказал Лавров в интервью телекомпании France Télévisions.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, министр добавил: "Вы упомянули разведданные о расположении американских военных баз. Их координаты в регионе знают все. Это не скрывается. Это открытая информация. У меня не вызывает удивления то, что Иран их атакует".

Лавров подчеркнул, что Россия выступает "за обеспечение интересов и Ирана, и всех стран региона, включая наших близких, стратегических партнеров из ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива - ИФ), которые тоже страдают от развязанной США и Израилем агрессии".