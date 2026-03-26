Сын Мадуро назвал судебные слушания в отношении отца противоправными

Николас Мадуро Герра Фото: Stringer/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Николас Мадуро Герра, сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро, назвал противоправным судебное разбирательство в отношении его родителей.

"Этот процесс с самого начала является незаконным и противоправным", - сказал он в четверг в Каракасе на митинге в поддержку Мадуро и его супруги Силии Флорес.

"Сегодня звучит самый мощный голос Венесуэлы и всего мира - голос правды, и пусть у них (у противников - ИФ) в руках находятся средства связи, в наших руках - настоящая правда", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

Второе слушание в отношении Мадуро и его супруги Силии Флорес началось в четверг в федеральном суде Нью-Йорка.

Мадуро обвиняется в сговоре с целью совершения преступлений, наркотерроризме и контрабанде кокаина. Его супруга обвиняется в контрабанде кокаина.

На первом заседании Мадуро не признал вину, назвав себя военнопленным.

Вооруженные силы США 3 января 2026 года провели операцию по захвату президента Венесуэлы и его вывозу на американскую территорию.