Сын Мадуро назвал судебные слушания в отношении отца противоправными
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Николас Мадуро Герра, сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро, назвал противоправным судебное разбирательство в отношении его родителей.
"Этот процесс с самого начала является незаконным и противоправным", - сказал он в четверг в Каракасе на митинге в поддержку Мадуро и его супруги Силии Флорес.
"Сегодня звучит самый мощный голос Венесуэлы и всего мира - голос правды, и пусть у них (у противников - ИФ) в руках находятся средства связи, в наших руках - настоящая правда", - приводит его слова агентство ЭФЭ.
Второе слушание в отношении Мадуро и его супруги Силии Флорес началось в четверг в федеральном суде Нью-Йорка.
Мадуро обвиняется в сговоре с целью совершения преступлений, наркотерроризме и контрабанде кокаина. Его супруга обвиняется в контрабанде кокаина.
На первом заседании Мадуро не признал вину, назвав себя военнопленным.
Вооруженные силы США 3 января 2026 года провели операцию по захвату президента Венесуэлы и его вывозу на американскую территорию.