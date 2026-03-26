Рубио утверждает, что в переговорах с Ираном наметился прогресс

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В переговорах между Вашингтоном и Тегераном достигнут определенный прогресс, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Есть страны-посредники, которые передают сообщения, и достигнут прогресс, некоторый конкретный прогресс", - приводит в четверг CNN его слова журналистам.

При этом, отмечает телеканал, Рубио отказался уточнить, с кем конкретно в Иране идут переговоры. Он подчеркнул, что переговоры - это "непрерывный и динамичный процесс".

Отвечая на вопрос о том, собирается ли он попросить другие страны G7 помочь вновь открыть Ормузский пролив, Рубио отметил: "Это в их интересах помочь".

"Другие страны получают оттуда гораздо больше топлива, чем мы", - сказал госсекретарь США.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что шансы на заключение соглашения с Ираном есть, если в Тегеране осознают отсутствие других хороших альтернатив.

"У нас есть стойкое ощущение: если мы сможем убедить Иран, что мы находимся в точке перелома, без иных альтернатив для иранцев, кроме новых смертей и разрушений, то есть возможность для соглашения. Если его заключат, это будет замечательно для Ирана, всего региона, всего мира", - сказал он на заседании кабинета министров.

Ранее американский президент Дональд Трамп утверждал, что США и Иран ведут переговоры. В свой черед глава пакистанского МИД Исхак Дар подтвердил информацию о том, что Пакистан осуществляет обмен посланиями между США и Ираном, и что Исламабад направил Ирану предложение Соединенных Штатов из 15 пунктов.

В четверг агентство "Тасним" информировало, что Иран через посредников передал ответ на американское предложение об урегулировании конфликта и теперь ожидает ответа от Вашингтона.