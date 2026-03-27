Нефть перешла к активному росту, Brent приближается к $111 за баррель

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали активно расти днем в пятницу на опасениях, что конфликт на Ближнем Востоке затянется.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:14 по московскому времени поднимается на $2,89 (2,68%), до $110,9 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,52 (2,67%), до $97 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 5,7%, WTI - на 4,6% на противоречивых заявлениях Тегерана и Вашингтона по поводу мирного урегулирования военного конфликта на Ближнем Востоке. Представители американской администрации заявляли о переговорах с иранскими чиновниками, в то время как последние эту информацию опровергали, подчеркивая, что сейчас происходит лишь обмен посланиями через посредников.

Накануне президент США Дональд Трамп принял решение отложить до 6 апреля запланированные удары по иранским электростанциям.

С одной стороны, это дает сторонам больше времени для организации и проведения мирных переговоров, а с другой - позволяет Соединенным Штатам нарастить военное присутствие в регионе. Как пишет The Wall Street Journal, Пентагон может послать на Ближний Восток еще до 10 тыс. военнослужащих.

Тем временем Ормузский пролив остается фактически закрытым, что приводит к существенному сокращению поставок топлива на мировой рынок. Аналитик Saxo Bank Оле Хансен оценивает снижение предложения в 8 млн баррелей в сутки.

"Рынок столкнется с ускоренным сокращением предложения, поскольку объем нефти, перевозимой по морю, снизился, а танкеры, которые покинули страны Персидского залива перед блокадой, уже прибыли в конечные пункты и доставили свои грузы", - сказал он.

Аналитики Macquarie Group полагают, что, если конфликт на Ближнем Востоке завершится вскоре, цены на нефть довольно быстро опустятся до прежних уровней. При этом они прогнозируют, что котировки могут подскочить до $200 за баррель, если война продлится до конца июня. Вероятность негативного сценария они оценивают в 40%.

С начала марта Brent подскочила в цене на 52%, WTI - на 43%. Разница объясняется тем, что США начали высвобождать нефть из стратегических резервов.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });