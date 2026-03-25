Пентагон подтвердил отправку части 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пентагон в среду официально подтвердил планы отправки части 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США на Ближний Восток, сообщила ВВС, получившая ответ на свой запрос из минобороны Соединенных Штатов.

В заявлении для BBC представитель Пентагона сообщил, что "некоторые подразделения" штаба 82-й воздушно-десантной дивизии, "некоторые подразделения обеспечения дивизии" и 1-я бригадная боевая группа будут развернуты на Ближнем Востоке. По соображениям безопасности представитель отказался предоставить дополнительные подробности.

Как отмечает ВВС, 82-я воздушно-десантная дивизия считается одним из самых боеготовых соединений в армии. Некоторые подразделения дивизии всегда готовы к развертыванию в любой точке мира в течение 18 часов. В случае с Ираном они могут предоставить США возможность захватить и удерживать иранский остров Харк в Персидском заливе или другой ключевой объект или район.

