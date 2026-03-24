Пентагон готовит приказ об отправке 3 тыс. десантников на Ближний Восток

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Пентагон готовит приказ об отправке бригады элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США на Ближний Восток. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.

По их данным, письменный приказ об отправке бригады в составе трех тысяч десантников будет подписан в ближайшие часы.

Как сообщала газета The New York Times со ссылкой на представителей министерства обороны, вопрос накануне рассматривался руководством Пентагона. Такие силы быстрого реагирования могут быть развернуты в любой точке мира в течение 18 часов и использованы, например, для захвата острова Харк, главного нефтеэкспортного центра Ирана.

По данным собеседников издания, еще один вариант, рассматриваемый в случае, если президент Трамп прикажет американским войскам захватить остров, - атака с использованием примерно 2,5 тыс. военнослужащих 31-го экспедиционного батальона морской пехоты, который на десантных кораблях вскоре прибудет в район Ормузского пролива.

Газета отмечает, что аэродром на острове Харк был поврежден в результате недавних бомбардировок США, поэтому американские военные считают, что сначала следует перебросить морских пехотинцев, чьи инженерные подразделения могли бы быстро отремонтировать аэродром и его инфраструктуру. После этого ВВС могли бы начать переброску материальных средств и припасов, а также, при необходимости, войск на транспортных самолетах C-130.