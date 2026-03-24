Пентагон готовит приказ об отправке 3 тыс. десантников на Ближний Восток

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Пентагон готовит приказ об отправке бригады элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США на Ближний Восток. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.

По их данным, письменный приказ об отправке бригады в составе трех тысяч десантников будет подписан в ближайшие часы.

Как сообщала газета The New York Times со ссылкой на представителей министерства обороны, вопрос накануне рассматривался руководством Пентагона. Такие силы быстрого реагирования могут быть развернуты в любой точке мира в течение 18 часов и использованы, например, для захвата острова Харк, главного нефтеэкспортного центра Ирана.

По данным собеседников издания, еще один вариант, рассматриваемый в случае, если президент Трамп прикажет американским войскам захватить остров, - атака с использованием примерно 2,5 тыс. военнослужащих 31-го экспедиционного батальона морской пехоты, который на десантных кораблях вскоре прибудет в район Ормузского пролива.

Газета отмечает, что аэродром на острове Харк был поврежден в результате недавних бомбардировок США, поэтому американские военные считают, что сначала следует перебросить морских пехотинцев, чьи инженерные подразделения могли бы быстро отремонтировать аэродром и его инфраструктуру. После этого ВВС могли бы начать переброску материальных средств и припасов, а также, при необходимости, войск на транспортных самолетах C-130.

Хроника 28 февраля – 24 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран
Штаб 82-й воздушно-десантной дивизии США получил приказ выдвигаться на Ближний Восток

Что произошло за день: вторник, 24 марта

Венгерская MOL сможет вести переговоры о покупке доли акционеров РФ в NIS до 22 мая

NASA планирует запустить к Марсу космический аппарат с ядерным двигателем

Иран начал взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив

 Иран начал взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив

В Молдавии вводят чрезвычайное положение в области энергетики

 В Молдавии вводят чрезвычайное положение в области энергетики

Президент Филиппин ввел режим ЧС из-за перебоев в энергоснабжении

Вице-президент США может стать главным переговорщиком с Ираном в Пакистане

 Вице-президент США может стать главным переговорщиком с Ираном в Пакистане

Атаки на Иран нанесли ущерб 114 объектам культурного наследия

"Аль-Арабийя" сообщила, что в Израиле не верят в успех переговоров Ирана и США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1039 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8776 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });