Иран заявил о законном праве блокировать "вражеские суда" в Ормузском проливе

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем о законном праве блокировать "вражеские суда" в Ормузском проливе, сообщает Fars.

По словам Аракчи, нынешняя небезопасная обстановка в Ормузском проливе "является прямым результатом нарушения закона и агрессии со стороны США и сионистского режима".

Министр отметил, что предотвращение передвижения судов, принадлежащих врагам и их союзникам или связанных с ними, является законным правом Ирана как прибрежного государства, отмечает агентство.

Аракчи подчеркнул, что компетентные органы Ирана, осознавая свою ответственность за обеспечение безопасности судоходства в проливе, "приняли необходимые меры".