Еще два индийских танкера смогли миновать Ормузский пролив

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В министерстве нефти и природного газа Индии сообщили, что еще два индийских танкера благополучно прошли Ормузский пролив и теперь направляются в Индию, сообщает в воскресенье агентство ANI.

По его данным, танкер BW TYR идет к Мумбаи, ожидаемый срок прибытия - 31 марта; танкер BR ELM - в порт Нью-Мангалора, его прибытие ожидается 1 апреля. Оба судна везут сжиженный природный газ.

В министерстве отметили, что предпринимают меры по обеспечению безопасности индийских судов и моряков в регионе. За последние 24 часа каких-либо инцидентов с их участием зафиксировано не было.

В данный момент в западной части Персидского залива остаются 18 судов под флагом Индии и 485 индийских моряков.

Источники заявили ANI, что корабли ВМС Индии находится в состоянии готовности на случай необходимости оказать помощь коммерческим судам.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что проход через Ормузский пролив открыт для дружественных стран. "Мы разрешили проход Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану", - сказал он в интервью Press TV. Также Аракчи заявил в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем о законном праве блокировать "вражеские суда" в Ормузском проливе.