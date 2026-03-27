США провели испытательный пуск гиперзвуковой ракеты большой дальности

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Пентагон провел летное испытание гиперзвуковой ракеты большой дальности LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) Dark Eagle, сообщила газета Space Coast Daily, отметив, что, судя по всему, оно прошло успешно.

Министерство обороны США о результатах проведенного испытания пока ничего не сообщает. Ракета была запущена в пятницу по московскому времени с базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Местная газета публикует видео ее запуска и полета в сторону Атлантического океана.

Представитель армии США, отвечающий за ракетные программы, генерал-лейтенант Фрэнк Лозано 18 марта сообщил агентству Bloomberg, что уже через несколько недель американская армия примет на вооружение ракеты LRHW Dark Eagle. По его словам, это ознаменует начало оперативного развертывания первой американской гиперзвуковой ракетной системы.

По данным Пентагона, дальность действия ракеты LRHW Dark Eagle, разработанной для оснащения армии и флота, составляет 3,5 тыс. км. Она состоит из разгонного блока (носителя) и гиперзвукового аппарата, который способен развивать скорость в 5 Маха (около 6 тыс. км в час). Аппарат может маневрировать по высоте и курсу, что затрудняет его обнаружение системами ПРО. Он будет нести боеголовку весом всего около 16 кг, однако благодаря ее кинетической энергии, она имеет большую разрушительную силу, чем боеголовка обычной ракеты.

Батарея наземного комплекса состоит из командно-штабной машины и четырех тяжелых транспортеров с двумя пусковыми контейнерами для ракет на каждом.

Первая экспериментальная батарея комплексов дальних гиперзвуковых ракет Dark Eagle уже размещена на объединенной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон в составе 5-го батальона 3-го артиллерийского полка 17-й бригады полевой артиллерии.

Программа разработки ракеты оценивается в более чем $12 млрд.