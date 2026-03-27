США провели испытательный пуск гиперзвуковой ракеты большой дальности

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Пентагон провел летное испытание гиперзвуковой ракеты большой дальности LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) Dark Eagle, сообщила газета Space Coast Daily, отметив, что, судя по всему, оно прошло успешно.

Министерство обороны США о результатах проведенного испытания пока ничего не сообщает. Ракета была запущена в пятницу по московскому времени с базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Местная газета публикует видео ее запуска и полета в сторону Атлантического океана.

Представитель армии США, отвечающий за ракетные программы, генерал-лейтенант Фрэнк Лозано 18 марта сообщил агентству Bloomberg, что уже через несколько недель американская армия примет на вооружение ракеты LRHW Dark Eagle. По его словам, это ознаменует начало оперативного развертывания первой американской гиперзвуковой ракетной системы.

По данным Пентагона, дальность действия ракеты LRHW Dark Eagle, разработанной для оснащения армии и флота, составляет 3,5 тыс. км. Она состоит из разгонного блока (носителя) и гиперзвукового аппарата, который способен развивать скорость в 5 Маха (около 6 тыс. км в час). Аппарат может маневрировать по высоте и курсу, что затрудняет его обнаружение системами ПРО. Он будет нести боеголовку весом всего около 16 кг, однако благодаря ее кинетической энергии, она имеет большую разрушительную силу, чем боеголовка обычной ракеты.

Батарея наземного комплекса состоит из командно-штабной машины и четырех тяжелых транспортеров с двумя пусковыми контейнерами для ракет на каждом.

Первая экспериментальная батарея комплексов дальних гиперзвуковых ракет Dark Eagle уже размещена на объединенной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон в составе 5-го батальона 3-го артиллерийского полка 17-й бригады полевой артиллерии.

Программа разработки ракеты оценивается в более чем $12 млрд.

Что случилось этой ночью: пятница, 27 марта

Уолл-стрит резко снизилась в четверг, основные индексы потеряли более 1%

 Уолл-стрит резко снизилась в четверг, основные индексы потеряли более 1%

Израиль нанес удары по центру Тегерана

Пентагон может отправить до 10 тыс. военнослужащих армии США на Ближний Восток

 Пентагон может отправить до 10 тыс. военнослужащих армии США на Ближний Восток

Подпись Трампа появится на американских купюрах

 Подпись Трампа появится на американских купюрах

Израильские ВВС нанесли 20 ударов по Ирану за последние сутки

 Израильские ВВС нанесли 20 ударов по Ирану за последние сутки

Трамп отложил удары по иранским электростанциям

Вашингтон стремится добиться согласия Киева на реализацию договоренностей Анкориджа

Лавров отверг обвинения России в помощи Ирану разведданными

 Лавров отверг обвинения России в помощи Ирану разведданными

Рубио утверждает, что в переговорах с Ираном наметился прогресс

 Рубио утверждает, что в переговорах с Ираном наметился прогресс
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8816 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1112 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });