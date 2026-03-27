Goldman Sachs повысил прогноз цен на алюминий во II квартале до $3200 за тонну

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цен на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) во втором квартале до $3200 за тонну с ожидавшихся ранее $3100 за тонну.

Это обусловлено потерей части поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке (из-за сокращения производства на заводах в Катаре и Бахрейне), а также остановкой работы завода Mozal в Мозамбике, сообщает агентство Reuters.

Goldman Sachs уменьшил оценку поставок алюминия в этом году примерно на 850 тыс. тонн относительно предыдущего прогноза.

При этом спрос будет на 600 тыс. тонн меньше, поскольку скачок цен на энергоносители оказывает давление на рост мирового ВВП. В результате повышение спроса на алюминий в этом году теперь ожидается на уровне 0,1% против 0,9% прежде.

Эксперты полагают, что профицит металла в 2026 году составит порядка 550 тыс. тонн по сравнению с прежней оценкой в 800 тыс. тонн.

Они считают, что длительные перебои в работе Ормузского пролива потенциально могут подтолкнуть среднюю цену на LME в 2026 году к $3400 за тонну.