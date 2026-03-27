Финляндия намерена усилить меры безопасности из-за инцидентов с БПЛА в районе Финского залива

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Силы обороны Финляндии усилили наблюдение и меры по обеспечению территориальной целостности в связи с атаками Украины на российские объекты в восточной части Финского залива, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Силы обороны совместно с союзниками внимательно следят за развитием событий в регионе. Наши операции спланированы так, чтобы мы контролировали и обеспечивали территориальную целостность страны при любых условиях, каждый день. Мы ведём ситуационную картину военной активности в нашем районе в реальном времени и корректируем готовность по мере необходимости", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что вооружённые силы готовы противостоять беспилотным летательным аппаратам в рамках многоуровневой системы ПВО и обладают возможностью реагировать на БПЛА, "которые намеренно или непреднамеренно входят в наше воздушное пространство".

Силы обороны предупредили население, что "в нынешней ситуации эти действия могут быть особенно заметны на юго-западе Финляндии и над восточной частью Финского залива, где свои задачи выполняют истребители ВВС и корабли ВМС".