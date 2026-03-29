Премьер Финляндии заявил, что сбитые близ границы с РФ дроны могли быть украинскими

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо не исключает, что сбитые близ границы с Россией беспилотники были украинскими.

"Это территориальное нарушение - очень серьезное дело. Вероятно, это украинские дроны, но это будет расследовано и объявлено позже. Это нежелательная ситуация", - сказал он в воскресенье в интервью общественному вещателю Yle.

По словам Орпо, в настоящее время рассматривается вопрос о проведении совместного заседания президента республики и правительства в связи с инцидентом с дронами.

По данным пресс-службы финского Минобороны, в воскресенье утром в воздушном пространстве страны - в морской зоне и на юго-востоке Финляндии близ границы с Россией - были замечены несколько низколетящих, медленно движущихся небольших объектов.

Военно-воздушные силы направили на место происшествия истребитель F/A-18 Hornet. По имеющейся информации, один беспилотник упал к северу от города Коувола, другой - к востоку от Коуволы.

Как сообщили позже ВВС Финляндии, один из упавших беспилотников был идентифицирован как украинский аппарат AN196.