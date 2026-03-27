Президент Польши подписал закон о декриминализации воюющих на стороне Украины поляков

Президент Польши Кароль Навроцкий
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, освобождающий от уголовной ответственности поляков, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента Рафал Лешкевич.

Документ затрагивает граждан Польши, проходивших военную службу в вооруженных силах Украины в период с 6 апреля 2014 г.

Ранее для службы в составе армии другого государства поляков обязывали получить разрешение от соответствующих органов, в противном случае предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Новые правила требуют представить для освобождения от уголовной ответственности письменное заявление на имя главы Минобороны Польши с указанием даты и места поступления на службу в ВСУ и ее прекращения.

