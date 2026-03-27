Москва заявила протест в связи с нападением на Русский дом в Праге

Последствия нападения на Русский дом в Праге Фото: АР/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Посол Чехии в Москве был вызван в пятницу в МИД РФ в связи с нападением на Русский дом в Праге, ему заявлен решительный протест, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"27 марта в МИД России был вызван посол Чешской Республики в Российской Федерации Даниэл Коштовал. Чешскому дипломату заявлен решительный протест в связи с совершенным вечером 26 марта нападением на Российский центр науки и культуры в Праге с применением бутылок с зажигательной смесью", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в телеграм-канале МИД РФ.

"Выражена глубокая обеспокоенность произошедшим. Требуем от чешской стороны провести оперативное и компетентное расследование этого преступления, найти и наказать виновных, а также принять необходимые меры для обеспечения безопасности объектов российских представительств в Праге", - заявила она.