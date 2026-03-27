Норвегия намерена увеличить оборонные расходы к 2035 году до 3,5% ВВП

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии намерено значительно увеличить оборонные расходы и довести их до 3,5 % от ВВП к 2035 году, заявил на пресс-конференции премьер-министр Йонас Гар Стёре.

"Сегодня мы предлагаем увеличить финансовую базу Долгосрочного плана оборонного сектора ещё на 31 миллиард норвежских крон (1 NOK/0,10 USD) до 2030 года и в общей сложности примерно на 115 миллиардов норвежских крон к 2036 году. Это означает, что оборонный бюджет увеличится с сегодняшних примерно 112 миллиардов норвежских крон до более чем 190 миллиардов в 2035 году. Таким образом, Норвегия будет на пути к достижению цели НАТО в 3,5 процента по оборонным расходам в 2035 году в соответствии с ожиданиями государств-членов", - сказал Стёре.

Среди приоритетов Оборонного плана он назвал завершение формирования бригады Финнмарк на два года раньше запланированного срока, увеличение инвестиций в производство боеприпасов, ускорение поэтапного ввода новых подводных лодок и приобретение первых двух фрегатов, модернизацию критически важной оборонной инфраструктуры для приема союзных сил, укрепление возможностей радиоэлектронной борьбы, ближней противовоздушной обороны, защиты от дронов.

Главным приоритетом правительства премьер-министр назвал стратегическое сотрудничество с важнейшими союзниками. По его словам, Норвегия уже заключила соглашения о стратегической обороне с Великобританией и Германией. Продолжаются переговоры по соглашению с Францией, и Норвегия работает над тем, чтобы сделать Северный регион самым интегрированным оборонным регионом в Европе, заявил премьер-министр.

НАТО Норвегия Финнмарк Йонас Гар Стере
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });