Apple планирует интегрировать Siri с другими чат-ботами в дополнение к ChatGPT

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. хочет обеспечить возможность интеграции голосового помощника Siri со сторонними ИИ-ассистентами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Siri уже интегрирована с ChatGPT в рамках партнерства с OpenAI. Теперь же Apple разрабатывает инструменты, которые откроют доступ к Siri для других чат-ботов из App Store, говорят источники.

Поддержку сторонних ИИ-приложений планируется внедрить в рамках новой iOS 27. Они также смогут взаимодействовать с новым приложением Siri и другими компонентами платформы Apple Intelligence.

Таким образом, пользователи смогут отправлять через Siri запросы Gemini, Claude и другим моделям, а Apple - увеличить поступления от подписок на сторонние ИИ-сервисы через App Store.

Ожидается, что Apple представит свои новые разработки, в том числе в области искусственного интеллекта, 8 июня на ежегодной Worldwide Developers Conference (WDC).

Apple Siri OpenAI ChatGPT Gemini Claude App Store
