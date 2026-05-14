Трамп заявил об обещании Си Цзиньпина не отправлять военную помощь Ирану

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин заверил США в том, что Пекин не будет поставлять военную помощь Тегерану, заявил в четверг президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Он сказал, что не будет поставлять вооружение", - заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, Си Цзиньпин предложил помощь в урегулировании конфликта. "Если я хоть чем-нибудь могу помочь, то я хотел бы", - цитирует Трамп председателя КНР.

Трамп находится с визитом в Китае с 13 по 15 мая.

Китайская сторона во время конфликта США с Ираном неоднократно заявляла, что не оказывает военной помощи Тегерану. Кроме того, в Пекине говорили, что выступают за урегулирование кризиса через диалог.