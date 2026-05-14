Глава МИД Венгрии заявила послу РФ о недопустимости ударов по западу Украины

В этом регионе, как отметили в МИД, проживает венгерское этническое меньшинство

Посол России в Венгрии Евгений Станиславов Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Посол России в Венгрии Евгений Станиславов посетил венгерский МИД в четверг после того, как накануне его вызвали в ведомство из-за сообщений о российских ударах по западной Украине, сообщает Associated Press.

Согласно агентству, российский дипломат провел в МИД Венгрии менее 30 минут.

В ведомстве его встретила глава МИД Венгрии Анита Орбан. Она позже написала в соцсетях, что "заявила российскому послу о недопустимости" ударов по западной части Украины, где проживает венгерское этническое меньшинство.