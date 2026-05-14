Трамп и Си Цзиньпин выступили за открытие Ормузского пролива

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп заявили о необходимости обеспечения свободного прохода судов через Ормузский пролив, сообщает в четверг Bloomberg.

"Что касается Ирана, обе стороны согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, чтобы поддерживать свободный поток энергоресурсов", - пишет агентство со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

По словам собеседника агентства, председатель КНР заявил на встрече, что Китай выступает против милитаризации пролива и любых попыток взимать плату за его использование.

В целом собеседник Bloomberg высоко оценил встречу Трампа и Си Цзиньпина, отметив, что лидеры обсудили способы укрепления экономического сотрудничества.

В частности, главы государств обсудили расширение доступа на рынок Китая для американского бизнеса и увеличение китайских инвестиций в промышленность США, сказал представитель администрации США.

Кроме того, председатель КНР выразил заинтересованность в покупке большего количества американской нефти, "чтобы в будущем снизить зависимость Китая от Ормузского пролива", сообщило агентство.