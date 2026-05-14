США продали 30-летние госбонды с доходностью выше 5% впервые с 2007 года

Фото: "Интерфакс"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министерство финансов США разместило 30-летние гособлигации на сумму $25 млрд по цене, соответствующей доходности 5,046% годовых.

Показатель поднялся выше отметки 5% впервые с 2007 года на фоне растущих признаков того, что война в Иране спровоцировала новый всплеск инфляции, пишет Financial Times.

За несколько часов до размещения были опубликованы официальные данные, согласно которым рост цен производителей в США (индекс PPI) в апреле ускорился до 6% в годовом выражении с 4,3% в марте. Темпы подъема стали максимальными с декабря 2022 года, что обусловлено скачком стоимости энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке.

"Финансирование долга становится намного дороже", - отмечает портфельный менеджер Columbia Threadneedle Эд Аль-Хуссейни.

Инфляция негативно влияет на долгосрочные долговые обязательства, и опасения относительно дальнейшего ускорения инфляции способствовали повышению доходности 30-летних госбумаг примерно на 0,4 процентного пункта с начала иранской войны.

Индекс PPI рассматривается как предвестник потребительской инфляции, которая уже в апреле достигла трехлетнего максимума в 3,8%.

Средняя цена бензина в США выросла более чем вдвое – до $4,51 за галлон, дизельное топливо подорожало примерно на ту же величину – до $5,66. Оба показателя близки к рекордным уровням.

"Все, что вы покупаете, в конечном итоге окажется где-то на грузовике – и они в основном работают на топливе. Таким образом, мы видим широкое влияние энергетики на всю экономику, - отмечает Бретт Райан из Deutsche Bank. - Лето для американских потребителей, похоже, не будет приятным".

В среду рынки оценивали вероятность повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы к апрелю 2027 года в 80% по сравнению с 56% в понедельник.