Премьер Индии сообщил, что обсудил с Лавровым Украину и Ближний Восток

Нарендра Моди Фото: Ajay Aggarwal/Hindustan Times via Getty Images

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил международные и региональные проблемы, в частности, Украину и Ближний Восток.

"Мы обменялись взглядами по различным региональным и глобальным вопросам, в том числе по ситуации на Украине и на Ближнем Востоке", - написал он в социальной сети X в четверг.

Моди подчеркнул, что Индия поддерживает усилия по мирному урегулированию конфликтов.

Премьер Индии отметил, что глава МИД РФ предоставил ему информацию о прогрессе в работе над "различными аспектами наших стратегических и привилегированных отношений".