Поиск

Премьер Индии сообщил, что обсудил с Лавровым Украину и Ближний Восток

Премьер Индии сообщил, что обсудил с Лавровым Украину и Ближний Восток
Нарендра Моди
Фото: Ajay Aggarwal/Hindustan Times via Getty Images

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил международные и региональные проблемы, в частности, Украину и Ближний Восток.

"Мы обменялись взглядами по различным региональным и глобальным вопросам, в том числе по ситуации на Украине и на Ближнем Востоке", - написал он в социальной сети X в четверг.

Моди подчеркнул, что Индия поддерживает усилия по мирному урегулированию конфликтов.

Премьер Индии отметил, что глава МИД РФ предоставил ему информацию о прогрессе в работе над "различными аспектами наших стратегических и привилегированных отношений".

МИД РФ Нарендра Моди Индия Украина Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил об обещании Си Цзиньпина не отправлять военную помощь Ирану

Глава МИД Венгрии заявила послу РФ о недопустимости ударов по западу Украины

 Глава МИД Венгрии заявила послу РФ о недопустимости ударов по западу Украины

Премьер Индии сообщил, что обсудил с Лавровым Украину и Ближний Восток

 Премьер Индии сообщил, что обсудил с Лавровым Украину и Ближний Восток

США продали 30-летние госбонды с доходностью выше 5% впервые с 2007 года

 США продали 30-летние госбонды с доходностью выше 5% впервые с 2007 года

"Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

 "Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

Трамп и Си Цзиньпин выступили за открытие Ормузского пролива

Премьер Латвии подала в отставку

 Премьер Латвии подала в отставку

Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ

 Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ

Неизвестные захватили судно у берегов ОАЭ, оно направляется в иранские воды

Xpeng ведет переговоры с Volkswagen о покупке завода в Европе

 Xpeng ведет переговоры с Volkswagen о покупке завода в Европе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9378 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2184 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов